Al secondo turno di Roland Garros, il giovane tennista Cinà cerca conferme dopo aver superato il primo turno. In campo anche Sonego e Paolini, entrambi protagonisti nelle prime fasi del torneo. La competizione parigina prosegue con numerosi italiani ancora in gara, mentre gli atleti affrontano le sfide sui campi in terra battuta. La giornata si svolge tra match intensi e attese di ulteriori qualificazioni.

Il ritorno in campo di Sonego e Cinà, ma anche quello di Jasmine Paolini. Al Roland Garros inizia il secondo turno dello Slam parigino, che vede ancora tantissimi italiani impegnati dopo un primo turno soddisfacente. A partire dal giovanissimo Federico Cinà, che affronta nel primo match del campo del numero 13 l’olandese Jesper De Jong. Per Cinà sarà importante capire se avrà recuperato da un punto di vista fisico dopo il match faticosissimo vinto contro Opelka. E a proposito di battaglie e match lunghi e duri, anche Sonego torna in campo per il secondo turno: affronta non prima del tardo pomeriggio l’americano Tommy Paul. Nel tabellone femminile tocca a Paolini, che sul Suzanne-Lenglen se la vede con Solana Sierra nel terzo match di giornata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros, al via il secondo turno: il giovanissimo Cinà cerca conferme. In campo anche Paolini e Sonego

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