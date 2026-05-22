Quando gioca Sinner al Roland Garros 2026 | data orario e debutto contro Tabur
Il torneo di Roland Garros 2026 si svolgerà a Parigi dal 24 maggio al 7 giugno. Sinner affronterà il suo primo match contro Tabur, con data e orario ancora da definire. La partecipazione del tennista italiano è confermata, e l'inizio del suo cammino è previsto nella prima settimana dell’evento. La manifestazione prevede un calendario ricco di incontri, con i principali favoriti pronti a scendere in campo.
Jannik Sinner è pronto a iniziare la sua corsa al Roland Garros 2026, secondo Slam stagionale in programma a Parigi dal 24 maggio al 7 giugno 2026. Il numero 1 del mondo arriva sulla terra rossa francese da grande favorito dopo una stagione dominante e il recente trionfo agli Internazionali d’Italia. Esordio Sinner al Roland Garros 2026. Il sorteggio del tabellone ha stabilito che Sinner debutterà al primo turno contro il francese Clement Tabur, wild card di casa. Il match di primo turno del tennista azzurro è previsto: Tra domenica 24 maggio e martedì 26 maggio 2026. Orario ancora da definire. Il primo turno del Roland Garros viene infatti distribuito su tre giornate, quindi la data precisa del match di Sinner sarà ufficializzata solo a ridosso dell’inizio del torneo. 🔗 Leggi su Funweek.it
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