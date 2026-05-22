Quando gioca Sinner al Roland Garros 2026 | data orario e debutto contro Tabur

Il torneo di Roland Garros 2026 si svolgerà a Parigi dal 24 maggio al 7 giugno. Sinner affronterà il suo primo match contro Tabur, con data e orario ancora da definire. La partecipazione del tennista italiano è confermata, e l'inizio del suo cammino è previsto nella prima settimana dell’evento. La manifestazione prevede un calendario ricco di incontri, con i principali favoriti pronti a scendere in campo.

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