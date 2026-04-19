Karolína Muchová ha raggiunto le semifinali dello Stuttgart Open battendo Coco Gauff. La giocatrice ha vinto in due set, con un punteggio di 7-6, 6-4. La partita si è conclusa in circa due ore di gioco. Muchová ha imposto il suo stile di gioco, portando a casa il primo set al tie-break e confermando la vittoria nel secondo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Karolina Muchova ha fatto la storia battendo Coco Gauff per la prima volta nella sua carriera, avanzando così alle semifinali dello Stuttgart Open. La tennista ceca ha trionfato in un match emozionante, chiudendo il punteggio a favore di 6-3, 5-7, 6-3. Questo incontro ha segnato la loro prima sfida su terra battuta, dopo aver affrontato Gauff sei volte in precedenza, tutte su superfici dure. L’ago della bilancia ha segnato a favore di Muchova, che ha interrotto il dominio di Gauff, fino a quel momento imbattuta con un fantastico record di 6-0 contro di lei.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - La strategia vincente di Karolína Muchová contro Coco Gauff: un’analisi del successo.

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