Elina Svitolina piega in tre set Iga Swiatek e raggiunge Coco Gauff in finale a Roma

Nella seconda semifinale del singolare femminile degli Internazionali d’Italia 2026, Elina Svitolina ha battuto Iga Swiatek in tre set, conquistando così un biglietto per la finale. La giocatrice si è imposta sul campo in modo inaspettato, superando la testa di serie favorita. Con questa vittoria, Svitolina si unisce a Coco Gauff, che aveva già raggiunto la finale nel torneo romano. La partita ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis, curiosi di scoprire chi si aggiudicherà il titolo.

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Esito sorprendente nella seconda semifinale del singolare femminile degli Internazionali d’Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico, l’ucraina Elina Svitolina, numero 10 del ranking mondiale, ha superato la polacca Iga Swiatek, numero 3 del mondo, con il punteggio di 6-4 2-6 6-2 dopo 2 ore e 16 minuti di gioco. Per Svitolina si tratta di un successo storico: l’ucraina non era mai riuscita a battere Swiatek sulla terra battuta. Prestazione opaca della polacca, apparsa meno brillante del solito al cospetto di un’avversaria più solida e continua. Sarà dunque Svitolina ad affrontare in finale, sabato 16 maggio, l’americana Coco Gauff. Nel primo set l’ucraina mostra subito un piano tattico ben definito: spingere con insistenza sul lato destro della rivale per provocarne gli errori di dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Elina Svitolina piega in tre set Iga Swiatek e raggiunge Coco Gauff in finale a Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Elina Svitolina raggiunge Iga Swiatek in semifinale a Roma: sconfitte Rybakina e PegulaLa pioggia ci ha messo lo zampino in questa giornata di incontri al Foro Italico di Roma. Pronostico e quote Iga Swiatek – Elina Svitolina, semifinale WTA Roma 14-05-2026Iga Swiatek ed Elina Svitolina saranno le protagoniste della seconda semifinale che si giocherà non prima delle ore 20:30. Internazionali: Svitolina in semifinale, eliminata RybakinaElina Svitolina vince in rimonta e accede alle semifinali degli Internazionali d'Italia. Batte Elena Rybakina con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4. La tennista ucraina affronterà Iga Swiatek (ANSA). (ANS ... ansa.it Elina Svitolina raggiunge Iga Swiatek in semifinale a Roma: sconfitte Rybakina e PegulaLa pioggia ci ha messo lo zampino in questa giornata di incontri al Foro Italico di Roma. Negli Internazionali d'Italia 2026, il quadro delle ... oasport.it