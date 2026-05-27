Tempo di lettura: < 1 minuto Esordio più che positivo al Roland Garros per Oleksandra Oliynykova che al primo turno ha superato in maniera netta (6-1, 6-2) la russa Elena Pridankina proveniente dalle qualificazioni. La 25enne ucraina, top player del Ct San Giorgio del Sannio, per la prima volta nella sua carriera é entrata nel tabellone principale del torneo parigino essendo reduce da una crescita esponenziale che l’ha portata ad occupare la posizione n. 66 del ranking Wta. La Oliynykova, al primo successo in uno Slam, in questa affascinante avventura è con il maestro Antonio Pepe che insieme al fratello Daniele (con lei al Wta 500 di Strasburgo) la seguono nel circuito Wta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Roland Garros, ottimo esordio per la Oliynikova: domani secondo turno contro la sorpresa Birrell

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