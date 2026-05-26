Nessun rischio, nessuna sorpresa, nessuna novità. L’esordio di Jannik Sinner al Roland Garros è durato quasi due ore. Il numero uno al mondo ha battuto il francese Clement Tabur (wild card) in tre set con i parziali di 6-1, 6-3, 6-4 in due ore. Una partita in cui Sinner è sempre stato in controllo e si è anche permesso il lusso di continuare a provare diverse nuove soluzioni. Ora l’altoatesino affronterà Juan Manuel Cerundolo al secondo turno. Passando alla cronaca del match, Sinner è subito partito forte, con un break nel primo game del match, finito poi 6-1 con doppio break in 31 minuti di partita. Un set in cui Sinner ha perso solo due punti alla battuta, ha concesso zero palle break e ha gestito tutto nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros, l’esordio di Sinner è poco più di un allenamento: battuto Tabur, è al secondo turno

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SINNER al ROLAND GARROS: i dettagli del primo allenamento

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