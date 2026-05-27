Roland Garros oggi Cinà-De Jong al secondo turno – Diretta

Al Roland Garros 2026 si disputa la quarta giornata di partite. Dopo la vittoria di Jannik Sinner nel suo match di esordio, oggi sono in campo altri tennisti italiani nel secondo turno. Tra questi, Cinà e De Jong, che si sfidano per avanzare nel torneo. L'evento si svolge sulla terra battuta parigina e vede protagonisti diversi atleti italiani impegnati nelle rispettive partite. La giornata prosegue con altri incontri previsti nel pomeriggio e sera.

(Adnkronos) – Quarta giornata di match al Roland Garros 2026. Dopo l'esordio vincente di Jannik Sinner, oggi, mercoledì 27 maggio, sono diversi gli azzurri impegnati nel secondo Slam della stagione. Da Federico Cinà, in campo contro l'olandese Jesper De Jong (alle 11), a Jasmine Paolini e Lorenzo Sonego, sarà una giornata ricca di appuntamenti a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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