Cinà-De Jong oggi in tv Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Federico Cinà torna in campo oggi al secondo turno di Roland Garros 2026. Il giovane siciliano cerca di proseguire la sua partecipazione nel torneo di tennis sulla terra rossa francese. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, con orario e programma disponibili sui canali ufficiali. Cinà ha già raggiunto un risultato storico, e oggi affronta un nuovo ostacolo nel suo percorso nel torneo parigino.

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Il sogno parigino di Federico Cinà continua. Oggi il giovane talento siciliano tornerà in campo al secondo turno del Roland Garros con l’obiettivo di proseguire una cavalcata già storica sulla terra rossa francese. Dopo aver superato le qualificazioni e conquistato il primo successo della carriera nel tabellone principale di uno Slam contro lo statunitense Reilly Opelka, l’azzurro vuole scrivere un’altra pagina memorabile della sua giovane carriera. LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 Dall’altra parte della rete ci sarà l’olandese Jesper de Jong, ripescato come lucky loser dopo il forfait di Arthur Fils e reduce dal successo all’esordio contro il veterano svizzero Stan Wawrinka. 🔗 Leggi su Oasport.it

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