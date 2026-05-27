Cinà-De Jong oggi in tv Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Notizia in breve

Federico Cinà torna in campo oggi al secondo turno di Roland Garros 2026. Il giovane siciliano cerca di proseguire la sua partecipazione nel torneo di tennis sulla terra rossa francese. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, con orario e programma disponibili sui canali ufficiali. Cinà ha già raggiunto un risultato storico, e oggi affronta un nuovo ostacolo nel suo percorso nel torneo parigino.