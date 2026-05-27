Cinà-De Jong oggi in tv Roland Garros 2026 | orario programma streaming
Federico Cinà torna in campo oggi al secondo turno di Roland Garros 2026. Il giovane siciliano cerca di proseguire la sua partecipazione nel torneo di tennis sulla terra rossa francese. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, con orario e programma disponibili sui canali ufficiali. Cinà ha già raggiunto un risultato storico, e oggi affronta un nuovo ostacolo nel suo percorso nel torneo parigino.
Il sogno parigino di Federico Cinà continua. Oggi il giovane talento siciliano tornerà in campo al secondo turno del Roland Garros con l’obiettivo di proseguire una cavalcata già storica sulla terra rossa francese. Dopo aver superato le qualificazioni e conquistato il primo successo della carriera nel tabellone principale di uno Slam contro lo statunitense Reilly Opelka, l’azzurro vuole scrivere un’altra pagina memorabile della sua giovane carriera. LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 Dall’altra parte della rete ci sarà l’olandese Jesper de Jong, ripescato come lucky loser dopo il forfait di Arthur Fils e reduce dal successo all’esordio contro il veterano svizzero Stan Wawrinka. 🔗 Leggi su Oasport.it
Stan Wawrinka vs Jesper de Jong | Round 1 Highlights | Roland-Garros 2026
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Dove vedere in tv Cinà-Opelka, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingFederico Cinà ha esordito al Roland Garros, affrontando Reilly Opelka sul Court 6.
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Pubblicato il programma della giornata di domani al #RolandGarros. Questi gli azzurri in campo: Campo Suzanne-Lenglen: #Paolini - Sierra, 3º match dalle 11 Campo 7: #Sonego - Paul, 4º match dalle 11 Campo 13: #Cinà - De Jong ore 11 x.com
Fedeeee!!! Questa settimana a Parigi si sta forgiando un giocatore. Federico Cinà batte Opelka (3-6 6-4 6-2 6-7 6-4) e vola al secondo turno del Roland Garros a 19 anni, dove affronterà uno tra Wawrinka e De Jong: ci sono chance per fare qualcosa di spec facebook
LIVE Cinà-De Jong, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il giovane azzurro vuole alzare l’asticellaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del Roland Garros 2026 tra ... oasport.it
Dove vedere in tv Cinà-De Jong, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingFederico Cinà affronterà l'olandese Jesper de Jong al secondo turno del Roland Garros 2026: dopo essere passato dalle qualificazioni e avere sconfitto lo ... oasport.it
Perché il video di Park Chan Wook per il Criterion Closet non è sul canale YouTube di Criterion? reddit