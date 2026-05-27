Dopo il convincente debutto al Roland Garros, Jannik Sinner si prepara a tornare in campo per il secondo turno contro Juan Manuel Cerúndolo. Questa volta, però, oltre all’avversario, il numero uno del mondo dovrà fare i conti con condizioni climatiche particolarmente impegnative. Match a mezzogiorno e temperature elevate. Sinner scenderà in campo giovedì sul campo centrale Court Philippe-Chatrier come primo incontro della giornata, in programma intorno a mezzogiorno. Le previsioni indicano temperature fino a 34 gradi, valori decisamente elevati per la capitale francese e ben superiori alle medie stagionali. Nel corso del pomeriggio non sono esclusi temporali, ma nelle ore centrali della giornata il caldo sarà intenso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Roland Garros, il vero avversario di Sinner potrebbe essere il caldo: allarme afa

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SINNER al ROLAND GARROS: i dettagli del primo allenamento

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