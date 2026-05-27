Roland Garros il vero avversario di Sinner potrebbe essere il caldo | allarme afa
A Roland Garros, Jannik Sinner affronterà il secondo turno contro Juan Manuel Cerúndolo. Dopo il debutto positivo, l’atleta si prepara a scendere in campo. Tuttavia, si segnala un’allerta caldo e afa che potrebbe influenzare le partite, rappresentando un possibile ostacolo alle prestazioni. La condizione meteorologica rimane un elemento da monitorare durante la competizione.
Dopo il convincente debutto al Roland Garros, Jannik Sinner si prepara a tornare in campo per il secondo turno contro Juan Manuel Cerúndolo. Questa volta, però, oltre all’avversario, il numero uno del mondo dovrà fare i conti con condizioni climatiche particolarmente impegnative. Match a mezzogiorno e temperature elevate. Sinner scenderà in campo giovedì sul campo centrale Court Philippe-Chatrier come primo incontro della giornata, in programma intorno a mezzogiorno. Le previsioni indicano temperature fino a 34 gradi, valori decisamente elevati per la capitale francese e ben superiori alle medie stagionali. Nel corso del pomeriggio non sono esclusi temporali, ma nelle ore centrali della giornata il caldo sarà intenso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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