Chi è Clement Tabur il primo avversario di Sinner al Roland Garros | seconda partecipazione in uno Slam
Clement Tabur, giocatore francese, farà il suo debutto in uno Slam al Roland Garros. Si tratta della seconda partecipazione del tennista in un torneo del Grande Slam. È stato scelto come avversario di Jannik Sinner nel primo turno del torneo. La sua presenza nel tabellone si inserisce tra le wild card concesse dall’organizzazione del torneo. Finora, Tabur ha partecipato a poche competizioni di livello internazionale e questa sarà la sua prima esperienza in un evento di questa portata.
Sarà la wild card transalpina Clement Tabur l’avversario di Jannik Sinner all’esordio nel tabellone principale di singolare maschile del Roland Garros 2026 di tennis: il padrone di casa tornerà a Parigi grazie all’invito degli organizzatori, dopo che nel 2025 aveva già avuto accesso al main draw superando le qualificazioni. L’altro torneo ATP giocato in carriera dal transalpino è il 250 di Metz del 2025, in cui raggiunse i quarti di finale dopo essere passato per le qualificazioni: quello contro Sinner, dunque, sarà il quinto match della carriera del francese sul circuito maggiore, il primo del 2026. Tabur ha trovato il best ranking proprio lunedì scorso, salendo al numero 165 del mondo: non ci sono precedenti tra con Sinner sul circuito maggiore. 🔗 Leggi su Oasport.it
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