Chi è Clement Tabur il primo avversario di Sinner al Roland Garros | seconda partecipazione in uno Slam

Clement Tabur, giocatore francese, farà il suo debutto in uno Slam al Roland Garros. Si tratta della seconda partecipazione del tennista in un torneo del Grande Slam. È stato scelto come avversario di Jannik Sinner nel primo turno del torneo. La sua presenza nel tabellone si inserisce tra le wild card concesse dall’organizzazione del torneo. Finora, Tabur ha partecipato a poche competizioni di livello internazionale e questa sarà la sua prima esperienza in un evento di questa portata.

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