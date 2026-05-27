Roland Garros il sogno di Cinà finisce al secondo turno | il palermitano eliminato da de Jong in tre set

Federico Cinà è stato eliminato al secondo turno di Roland Garros da Jesper de Jong in tre set, in poco più di un'ora e trequarti.

Si è conclusa al secondo turno l'avventura al Roland Garros di Federico Cinà: il palermitano è stato eliminato dall'0landese Jesper de Jong in tre set, in poco più di un'ora e trequarti. Il match si è concluso sul 6-3, 6-1, 6-3 in favore del numero 106 del ranking mondiale, ripescato in tabellone. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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