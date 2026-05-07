Finisce al primo turno il sogno romano di Cinà il palermitano eliminato a primo turno da Blockx

Federico Cinà, giocatore di origine palermitana, è stato eliminato al primo turno degli Internazionali d'Italia 2026 a Roma. La sua partita si è conclusa con la sconfitta contro Blockx, consentendo all’avversario di avanzare nel torneo. Cinà non è riuscito a superare il primo step della competizione, che si svolge sui campi della capitale italiana. La sua eliminazione segna la fine della partecipazione nel singolare maschile dell’evento.

Niente da fare per Federico Cinà, che si ferma al primo turno degli Internazionali d'Italia 2026 a Roma. Il 19enne palermitano si arrende in rimonta al belga Alexander Blockx con il punteggio di 4-6; 6-1; 6-3 in due ore e un minuto di gioco. Buona prova comunque dell'azzurro, che non è riuscito a.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Matteo Berrettini eliminato, il romano esce al primo turno degli Internazionali BNL d'Italia Delusione Berrettini: eliminato al primo turno a Roma da Popyrin. Crollo in classificaSi infrange subito il sogno dei tifosi italiani di vedere un derby tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner agli ottavi degli Internazionali BNL... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bronzetti lotta ma non basta: Ruggeri sfiora l'impresa. Fuori anche Trevisan; Monopoli 0 Casarano 2 primo turno play-off; Ternana e Gubbio eliminate dai playoff al primo turno | Pagelle; La Juvi Cremona conquista il primo turno di play-in battendo Torino 59-56. Berrettini fuori già al primo turno a Roma: Popyrin lo supera in due setVittoria netta da parte dell’australiano contro una brutta versione del romano È già finito il torneo di Roma per Matteo Berrettini. Sul Campo Centrale arriva un amaro boccone da buttar giù per il gio ... tennisitaliano.it Internazionali d’Italia amari per Berrettini: fuori al primo turnoFinisce al primo turno l’avventura di Matteo Berrettini agli Internazionali BNL d’Italia. Sul Centrale del Foro Italico, il tennista romano è stato sconfitto dall’australiano Alexei Popyrin con il pun ... msn.com Una figlia scrive una lettera alla mamma e finisce sul Corriere della Sera È la storia di Maria Munno e Giulia Sarti: una madre e una figlia, un legame che non ha bisogno di spiegazioni. In un tempo in cui tutto sembra andare fin troppo veloce, loro hanno scelto - facebook.com facebook Finisce 1-1 tra Bayern e Psg: la squadra di Luis Enrique vola in finale di Champions x.com