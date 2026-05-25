Arriva la conferma dell'orario di domani al Roland Garros, e l'ufficialità dell'incontro più atteso. Jannik Sinner esordirà nel secondo Slam dell'anno in sessione serale, non prima delle 20.15, contro la wild card di casa Clement Tabur. Visto il caldo estremo di questi giorni a Parigi, non è un'enorme sorpresa la scelta di far giocare il n.1 al mondo di sera. Per di più contro un francese. Sarà il quarto match di giornata sul Philippe Chatrier, il campo principale dell'impianto. L'unico però di un italiano, ricordando che non ci sono precedenti tra Sinner e Tabur, sui campi principali. Ci saranno infatti comunque altri tre azzurri impegnati, ma tutti sui campi secondari del Roland Garros. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roland Garros, tocca a Sinner: esordio in serata. Arnaldi apre alle 11, poi Cocciaretto e Darderi

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Jannik Sinner est écoeurant. Mais cest quoi ce match de Sinner Pr moi il a pas tres bien joué

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