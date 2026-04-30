Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia l'incognita sul programma tra Madrid e Roland Garros

Jannik Sinner si prepara a partecipare ai Masters 1000 di Madrid, dove affronta il suo quinto torneo consecutivo di questa categoria. L'atleta è arrivato nella capitale spagnola, lasciando aperta la possibilità di partecipare anche agli Internazionali d’Italia. La sua presenza tra Madrid e Parigi, nel periodo che precede Roland Garros, solleva interrogativi sulla sua condizione fisica e sulla gestione del calendario.

Il numero uno al mondo Jannik Sinner vola a Madrid verso il quinto Masters 1000 consecutivo, ma l'incredibile tour de force accende i riflettori sulla sua tenuta fisica. Le valutazioni di Jannik Sinner in vista di Roma: tra i punti da difendere al Foro Italico e la priorità assoluta chiamata Roland Garros.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Sinner farà il tour de force tra Madrid, Roma e Roland Garros perché un’occasione così non ricapiterà Leggi anche: Sinner e le 12 partite ipotetiche in 23 giorni tra Madrid e Roma: un’incognita verso il Roland Garros Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Jannik Sinner agli Internazionali BNL d'Italia: storia, curiosità e migliori risultati; Sinner di nuovo a Roma da n.1: 3.540 punti presi ad Alcaraz in due mesi; Sinner, trono blindato: col forfait di Alcaraz può restare in vetta per tutto il 2026; Internazionali di Roma 2026, Sinner scatena l’asta del tennis: quanto valgono i diritti TV. Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia, l’incognita sul programma tra Madrid e Roland GarrosIl numero uno al mondo Jannik Sinner vola a Madrid verso il quinto Masters 1000 consecutivo, ma l'incredibile tour de force accende i riflettori sulla ... fanpage.it Jannik Sinner può superare i 14000 punti nel ranking ATP a Madrid: i record dei Big3 sono ancora lontaniCon l'accesso alle semifinali a Madrid, Jannik Sinner ha raggiunto quota 13750 nella classifica virtuale del ranking ATP: l'azzurro salirà a quota 14000 ... oasport.it Jannik Sinner sfiderà Arthur Fils nella semifinale del 1000 di Madrid Un solo precedente tra i due sul cemento di Montpellier nel 2023, con vittoria di Sinner in due set Il match valido come semifinale del Masters 1000 di Madrid sarà venerdì 1 ma x.com a sfida vinta da Jannik contro il talento spagnolo ha ricordato i match del “giovane” Sinner contro i giganti del tennis. In conferenza il campione italiano resa umile - facebook.com facebook