Roland Garros Djokovic ‘contro’ il pubblico | Non hanno rispetto

Notizia in breve

Durante il match di oggi al Roland Garros, Novak Djokovic ha battuto Valentin Royer, ma l'attenzione si è spostata su un episodio tra il serbo e il pubblico. Djokovic ha scritto sui social che gli spettatori non hanno mostrato rispetto durante la partita, senza fornire ulteriori dettagli sull’incidente. La vicenda ha suscitato reazioni sui social e tra gli spettatori presenti.