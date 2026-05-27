Roland Garros Djokovic ‘contro’ il pubblico | Non hanno rispetto
Durante il match di oggi al Roland Garros, Novak Djokovic ha battuto Valentin Royer, ma l'attenzione si è spostata su un episodio tra il serbo e il pubblico. Djokovic ha scritto sui social che gli spettatori non hanno mostrato rispetto durante la partita, senza fornire ulteriori dettagli sull’incidente. La vicenda ha suscitato reazioni sui social e tra gli spettatori presenti.
(Adnkronos) – Novak Djokovic batte Valentin Royer al Roland Garros oggi, mercoledì 27 maggio, ma a far discutere è un episodio accaduto durante il match. Cos'è successo a Parigi? A un certo punto, durante il quarto game, il serbo ha reagito con un gesto di stizza nei confronti del giudice di sedia dopo un punto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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