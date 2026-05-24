Roland Garros Cinà al secondo turno | Opelka ko in cinque set

Federico Cinà ha superato il primo turno a Roland Garros 2026 battendo in cinque set Opelka. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista italiano, che ora affronta il secondo turno del torneo. La sfida si è protratta per cinque set, dimostrando resistenza e determinazione. Opelka è stato eliminato dopo aver perso in questa fase del torneo. La vittoria di Cinà segna il suo avanzamento nel torneo parigino.

(Adnkronos) – Impresa di Federico Cinà, che vola al secondo turno del Roland Garros 2026. Oggi, domenica 24 maggio, il tennista azzurro, classe 2007 e numero 238 del ranking Atp, ha battuto l'americano Reilly Opelka nel primo turno dello Slam francese imponendosi con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 6-7 (6-8), 6-4 al termine di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Tennis Roland Garos. Vince Cina' al quinto set contro Opelka e vola al secondo turno.

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