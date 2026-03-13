WTA Indian Wells 2026 | colpo Svitolina su Swiatek avanti Rybakina e Sabalenka verso le semifinali

Al torneo WTA di Indian Wells 2026, Svitolina ha sconfitto Swiatek e si è assicurata un posto tra le semifinali. Sul lato del tabellone, Rybakina e Sabalenka sono avanti e si preparano a sfidarsi per l’accesso alla fase finale. Tutti i match del tabellone sono ancora in corso, mentre si attendono ulteriori risultati.

Allineato alle semifinali anche tutto il tabellone del WTA 1000 di Indian Wells. In un certo senso, si conferma una buona parte dei valori già visti agli Australian Open, nel senso che tre semifinaliste su quattro sono le stesse del primo Slam dell'anno, sebbene disposte diversamente, e nei quarti si è anche avuta la replica della semifinale tra Elena Rybakina e Jessica Pegula disputata a Melbourne. Risultato? Quasi lo stesso: 6-1 7-6(4), con la kazaka in grado di dominare il primo set e il secondo che, invece, vede Pegula avere effettivamente le sue opzioni: prende il break di vantaggio, sale sul 4-1, poi subisce il controbreak e forse perde la sua reale chance proprio sul 4-3, quando in un game notevolmente lungo manca tre palle break.