Roland Garros 2026 Sinner-Juan Manuel Cerundolo | a che ora e dove vederla in diretta

Il 28 maggio Jannik Sinner affronterà Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno di Roland Garros 2026. Sinner ha vinto il suo primo match contro un tennista francese in tre set. La partita si svolgerà in un orario ancora da comunicare e sarà possibile seguirla in diretta.

Jannik Sinner giovedì 28 maggio sfida Juan Manuel Cerundolo al secondo turno del Roland Garros 2026. Il fuoriclasse italiano all'esordio ha battuto agevolmente il francese Clement Tabur in tre set.Sinner ha sconfitto Juan Manuel Cerundolo, numero 56 del ranking, nell'unico precedente, a Wimbledon. 🔗 Leggi su Today.it

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Roland-Garros 2026 - Jannik Sinner: If you dont feel pressure, you dont care

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