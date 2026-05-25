Sinner-Tabur Roland Garros 2026 | a che ora e dove vederla in diretta

Da today.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 26 maggio, Jannik Sinner esordirà al Roland Garros 2026 contro Clement Tabur, numero 171 del mondo. Tabur è stato ammesso al torneo grazie a una wild card. La partita si svolgerà martedì e sarà trasmessa in diretta. Sinner, attualmente numero 1 del ranking ATP, affronterà inedito avversario francese nel secondo Slam dell’anno.

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Jannik Sinner martedì 26 maggio debutterà al Roland Garros 2026, il secondo Slam dell'anno. Il numero 1 del ranking Atp sfiderà in un match inedito il francese Clement Tabur, numero 171 del mondo ammesso al tabellone grazie a una wild card.Sinner, che arriva a Parigi con 5 titoli Masters 1000. 🔗 Leggi su Today.it

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