Sinner-Tabur Roland Garros 2026 | a che ora e dove vederla in diretta

Il 26 maggio, Jannik Sinner esordirà al Roland Garros 2026 contro Clement Tabur, numero 171 del mondo. Tabur è stato ammesso al torneo grazie a una wild card. La partita si svolgerà martedì e sarà trasmessa in diretta. Sinner, attualmente numero 1 del ranking ATP, affronterà inedito avversario francese nel secondo Slam dell’anno.

Jannik Sinner martedì 26 maggio debutterà al Roland Garros 2026, il secondo Slam dell'anno. Il numero 1 del ranking Atp sfiderà in un match inedito il francese Clement Tabur, numero 171 del mondo ammesso al tabellone grazie a una wild card.Sinner, che arriva a Parigi con 5 titoli Masters 1000. 🔗 Leggi su Today.it

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SINNER AL ROLAND GARROS: ECCO IL SUO CAMMINO VERSO IL TITOLO!

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