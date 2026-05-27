Durante il torneo di Roland Garros 2026, Jasmine Paolini ha affrontato l’argentina Sierra in un match che si è concluso con la vittoria di Paolini. La giocatrice italiana cerca di superare gli ottavi di finale, risultato raggiunto l’anno precedente, anche se in quella occasione aveva vinto anche il doppio femminile con un’altra atleta. La partita si è svolta sulla terra rossa di Parigi, attirando l’attenzione degli spettatori.

Al Roland Garros di Parigi, Jasmine Paolini ambisce ad andare ben oltre gli ottavi di finale, dove si fermò lo scorso anno (vincendo però la il doppio femminile in coppia con Sara Errani). Oggi, dall’altra parte della rete, si trova davanti l’argentina Solana Sierra. Al primo turno, l’azzurra ha eliminato l’ucraina Dajana Yastremska. Ieri, invece, Elisabetta Cocciaretto è tornata a casa dopo la sconfitta subita per mano di Alina Korneeva. Paolini-Sierra, il match in diretta Inizio diretta: 270526 17:45 Fine diretta: 270526 20:00 16:51 270526 Paolini-Sierra, 1-0 in avvio Jasmine Paolini serve per prima e porta subito a casa il primo game del match con il punteggio di 40-15. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roland Garros 2026, Paolini sfida l’argentina Sierra – La diretta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Paolini in lacrime,Sinner sfida gli Slam: Ci rispettino. | Roma 2026 – Giorno 3

Notizie e thread social correlati

LIVE Paolini-Sierra, Roland Garros 2026 in DIRETTA: attenzione alla specialista argentinaDurante il torneo di Roland Garros 2026, si sta disputando il match tra Paolini e Sierra.

Leggi anche: LIVE Paolini-Sierra, Roland Garros 2026 in DIRETTA: la terraiola argentina sulla strada dei sedicesimi

Temi più discussi: Jasmine Paolini al Roland Garros: tutte le vittorie e i successi a Parigi · Tennis WTA; Roland Garros: oggi in campo Paolini e Berrettini, c’è anche un derby azzurro | Programma completo e orari; Paolini: 'Il forfait al Roland Garros in doppio pesa, ma devo pensare al singolare'. VIDEO; RG 2026: per Paolini c'è Yastremska, Cocciaretto trova Korneeva.

AZZURRI ALL'ATTACCO La terra rossa di Parigi chiama e gli azzurri rispondono! Si parte con Federico Cina, poi tocca a Jasmine Paolini per il suo esordio a Roland Garros 2026. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego se la vede con Tommy Paul. Ma la gio x.com

Il discorso emozionante di Marta Kostyuk dopo il suo match del primo turno: Penso che sia stata una delle partite più difficili della mia carriera. Questa mattina, a 100 metri dalla casa dei miei genitori, il missile ha distrutto l'edificio. [...] | Roland Garros 2026 : r/t reddit

LIVE Paolini-Sierra, Roland Garros 2026 in DIRETTA: fuori Rybakina, a breve la finalista del 2024CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 16:46 Il match tra Jasmine Paolini e Solana Sierra avrà luogo dopo ... oasport.it

Paolini-Sierra oggi in tv, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingAl Roland Garros 2026 di tennis tornerà quest'oggi in campo per il secondo turno l'azzurra Jasmine Paolini, numero 13 del seeding, che dopo aver vinto ... oasport.it