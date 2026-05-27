LIVE Paolini-Sierra Roland Garros 2026 in DIRETTA | attenzione alla specialista argentina

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il torneo di Roland Garros 2026, si sta disputando il match tra Paolini e Sierra. La partita è in corso e si sta giocando sulla terra rossa parigina. Nel frattempo, si segnala anche l'inizio della diretta di un altro incontro tra Cinà e De Jong, che è previsto dalle 11.00. Non sono stati comunicati dettagli su risultati o eventuali interruzioni. La partita tra Paolini e Sierra continua senza variazioni rispetto al programma.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno di Jasmine PAOLINI opposta alla terraiola argentina Solana SIERRA per un posto in sedicesimi di finale al Roland Garros 2026! Paolini ha rinunciato al doppio e a difendere il titolo sopraggiunto dodici mesi fa per concentrarsi al 100% sul singolare per provare a rilanciarsi in una stagione che, al momento, è di involuzione tecnica, tattica e soprattutto in classifica WTA. Nella Race appunto Paolini è fuori dalle prime 20 posizioni, mentre in classifica momentaneamente occupa la dodicesima piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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