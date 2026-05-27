LIVE Paolini-Sierra Roland Garros 2026 in DIRETTA | attenzione alla specialista argentina

Notizia in breve

Durante il torneo di Roland Garros 2026, si sta disputando il match tra Paolini e Sierra. La partita è in corso e si sta giocando sulla terra rossa parigina. Nel frattempo, si segnala anche l'inizio della diretta di un altro incontro tra Cinà e De Jong, che è previsto dalle 11.00. Non sono stati comunicati dettagli su risultati o eventuali interruzioni. La partita tra Paolini e Sierra continua senza variazioni rispetto al programma.