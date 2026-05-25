Il torneo di Roland Garros 2026 si svolge oggi, 25 maggio, con quattro tennisti italiani in azione. Federico Cinà, che ieri ha eliminato Opelka, torna in campo. Sono invece attesi in campo altri due italiani, mentre il debutto di Jannik Sinner è previsto nei prossimi giorni. La partita si può seguire in diretta, con orari e canali disponibili online e in tv.

Al Roland Garros 2026 oggi, 25 maggio, è il turno di quattro tennisti azzurri, in attesa del debutto di Jannik Sinner e dopo la bella impresa di ieri di Federico Cinà, che a 19 anni ha passato per la prima volta un turno in uno Slam battendo il più quotato statunitense Opelka. Anche Lorenzo Sonego (69) ha passato il turno eliminando il francese Pierre-Hugues Herbert (223) dopo una battaglia di cinque set e oltre quattro ore, conclusa con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-2, 1-6, 6-4 a favore dell’azzurro. Fuori invece Mattia Bellucci (72), sconfitto da un altro francese, Quentin Halys (88) in tre set con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3. Ieri c’è... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roland Garros 2026, gli italiani in campo oggi: orario e dove vederli

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