Jannik Sinner ha vinto il suo primo match a Roland Garros 2026, segnando la sua quarta vittoria consecutiva in questo torneo. Sono otto gli italiani ancora in gara, con tre di loro impegnati oggi. La partita si è giocata sul campo centrale in una serata con pubblico.

FOCUS – SCHERMA Andrea Santarelli: “Tra oro mondiale e argento olimpico, la verità è una sola.” Alessandro Ballan a Bike Today. Vingegaard vola, Pellizzari crolla al Giro Jannik Sinner supera senza difficoltà l’esordio sul centrale by night. Sono 8 gli italiani ancora in corsa nel torneo parigino, di cui 3 impegnati oggi. Ennesima immediata eliminazione per Daniil Medvedev. Felix Auger-Aliassime rischia grosso.??? TennisMania vi aspetta in diretta alle 9:45 sul canale YouTube di OA Sport!?? Parleremo di: • La vittoria di Sinner • Gli italiani qualificati al secondo turno • L’eliminazione di Medvedev • I match di oggi?? Lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere tutte le dirette. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Roland Garros 2026 p. 4: 30 di fila per Sinner

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