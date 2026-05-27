Roland Garros 2026 p 4 | 30 di fila per Sinner

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha vinto il suo primo match a Roland Garros 2026, segnando la sua quarta vittoria consecutiva in questo torneo. Sono otto gli italiani ancora in gara, con tre di loro impegnati oggi. La partita si è giocata sul campo centrale in una serata con pubblico.

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