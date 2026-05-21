Il tabellone maschile di Roland Garros 2026 è stato ufficialmente annunciato. La competizione si svolgerà sulla terra battuta di Parigi dal 24 maggio al 7 giugno. Tra i partecipanti ci sono anche alcuni tennisti italiani, tra cui un nome noto per le sue recenti performance. Il sorteggio ha stabilito gli accoppiamenti e le posizioni di testa dei vari giocatori. La fase di eliminazione diretta inizierà tra pochi giorni, con l’attenzione puntata anche sui possibili incontri tra i favoriti.

È stato sorteggiato il tabellone maschile del Roland Garros 2026, secondo Slam della stagione in programma sulla terra battuta di Parigi dal 24 maggio al 7 giugno. Il n°1 del mondo Jannik Sinner, che guida il seeding, è stato inserito nel primo quarto e farà il suo esordio contro il francese Clement Tabur, n°165 del ranking. Presenti nel main draw anche altri sei azzurri: Flavio Cobolli (testa di serie n°10), Luciano Darderi (testa di serie °14), Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Assente Lorenzo Musetti, fuori a causa di un infortunio alla coscia rimediato agli Internazionali d’Italia. Sinner VS Tabur. Cobolli VS qualificato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roland Garros 2026, il tabellone di Sinner e degli altri italiani

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