Roland Garros 2026 p 1 | Sinner a Parigi super favorito!
Jannik Sinner si presenta come il principale favorito alla vittoria del torneo di Roland Garros 2026, anche prima della pubblicazione del tabellone ufficiale. La sua presenza tra i partecipanti era già stata definita da molti come quella di un candidato forte, grazie ai risultati ottenuti nelle competizioni precedenti. La sua posizione nel quadro si conferma come una delle più attese, con l’obiettivo di avanzare nel torneo e puntare a un risultato di rilievo sulla terra battuta parigina.
Jannik Sinner era già considerato il grande favorito prima dell’uscita del tabellone del Roland Garros 2026. Dopo il sorteggio, le quote delle agenzie di scommesse confermano ancora di più il suo status di uomo da battere sulla terra rossa di Parigi. Nel corso della diretta di TennisMania analizzeremo: • il tabellone degli italiani • il percorso di Sinner • i possibili avversari più pericolosi • tutti i temi della vigilia dello Slam parigino?? Vi aspettiamo a TennisMania, in diretta alle 9 sul canale YouTube di OA Sport. Stephen Awuah Baffour: “Posso scendere sotto i 10". C’è qualcosa che mi accomuna ad Asafa Powell” Stephen Awuah Baffour è sicuramente uno dei nomi nuovi della velocità italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it
Roland Garros 2026 p. 1: Sinner a Parigi super favorito!
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