Mercoledì 27 maggio, Jasmine Paolini affronta Solana Sierra nel secondo turno di Roland Garros 2026. La partita si svolge a Parigi e sarà visibile in diretta televisiva e streaming. La tennista italiana cerca di avanzare nel torneo sulla terra battuta francese. La sfida si svolge nel rispetto del calendario del torneo, con orario ancora da definire.

Jasmine Paolini torna protagonista al Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 27 maggio, la tennista azzurra affronta l’argentina Solana Sierra nel secondo turno dello Slam parigino, in una sfida importante per proseguire il cammino sulla terra rossa francese. Paolini arriva all’appuntamento dopo il successo ottenuto all’esordio contro l’ucraina Dayana Yastremska, battuta in un match che ha confermato la solidità della giocatrice italiana. La numero uno azzurra cerca continuità dopo la delusione degli Internazionali d’Italia, dove era stata eliminata al terzo turno. Dall’altra parte della rete ci sarà una Solana Sierra in crescita, reduce dall’importante vittoria contro Emma Raducanu, risultato che le ha permesso di conquistare il pass per il secondo turno del torneo parigino. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Roland Garros 2026, Jasmine Paolini sfida Solana Sierra: orario e dove vedere il match

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Roland-Garros 2026 - Jasmine Paolini : I think Sara Errani can help me during and before matches

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