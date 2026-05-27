Paolini-Sierra oggi in tv Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si svolge il secondo turno di Roland Garros 2026, con in campo l'italiana Jasmine Paolini. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming. L'evento si tiene sulla principale pista del torneo, che si sta svolgendo a Parigi. La programmazione prevede l'inizio delle gare nel pomeriggio, con l'attenzione rivolta anche ad altri incontri di giornata. La competizione continuerà fino alla conclusione del torneo.

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La sfida del secondo turno che vedrà scendere in campo l’italiana e l’argentina sarà la terza del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di oggi, mercoledì 27 maggio, sul Court Suzanne Lenglen: non ci sono precedenti tra le due sul circuito maggiore. Court Suzanne Lenglen – Dalle ore 11.00 Karen Khachanov (Russia, 13)-Marco Trungelliti (Argentina) Diretta streaming: Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels. Sport in tv oggi (mercoledì 27 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Oggi mercoledì 27 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sul Roland Garros, il secondo Slam della. 🔗 Leggi su Oasport.it

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