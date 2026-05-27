Paolini-Sierra oggi in tv Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Oggi si svolge il secondo turno di Roland Garros 2026, con in campo l'italiana Jasmine Paolini. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming. L'evento si tiene sulla principale pista del torneo, che si sta svolgendo a Parigi. La programmazione prevede l'inizio delle gare nel pomeriggio, con l'attenzione rivolta anche ad altri incontri di giornata. La competizione continuerà fino alla conclusione del torneo.

La sfida del secondo turno che vedrà scendere in campo l’italiana e l’argentina sarà la terza del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di oggi, mercoledì 27 maggio, sul Court Suzanne Lenglen: non ci sono precedenti tra le due sul circuito maggiore. Court Suzanne Lenglen – Dalle ore 11.00 Karen Khachanov (Russia, 13)-Marco Trungelliti (Argentina) Diretta streaming: Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels. Sport in tv oggi (mercoledì 27 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Oggi mercoledì 27 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sul Roland Garros, il secondo Slam della. 🔗 Leggi su Oasport.it

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PAOLINI c'è! Batte Yastremska e raggiunge Sierra al 2° turno! HIGHLIGHTS | Roland Garros 2026

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Paolini-Yastremska oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streamingJasmine Paolini affronta oggi alle 11:00 il suo primo match a Roland Garros 2026.

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Pubblicato il programma della giornata di domani al #RolandGarros. Questi gli azzurri in campo: Campo Suzanne-Lenglen: #Paolini - Sierra, 3º match dalle 11 Campo 7: #Sonego - Paul, 4º match dalle 11 Campo 13: #Cinà - De Jong ore 11 x.com

Coco Gauff, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina e Jasmine Paolini che si allenano a Roland Garros reddit

LIVE Paolini-Sierra, Roland Garros 2026 in DIRETTA: la terraiola argentina sulla strada dei sedicesimiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno di Jasmine PAOLINI ... oasport.it

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