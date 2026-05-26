Dove vedere in tv Paolini-Sierra Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Jasmine Paolini affronterà Solana Sierra nel secondo turno del Roland Garros 2026. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming, con orario e programma ancora da definire.

Jasmine Paolini affronterà l’argentina Solana Sierra al secondo turno del Roland Garros 2026: dopo aver superato l’ucraina Dajana Yastremska in due set all’esordio nel secondo Slam della stagione, la tennista italiana vuole continuare il proprio cammino sulla terra rossa di Parigi e partirà con i favori del pronostico contro un’avversaria ampiamente alla portata, che al debutto si è resa protagonista di uno splendido exploit contro la britannica Emma Raducanu. L’appuntamento è per mercoledì 27 maggio, sarà il terzo incontro a partire dalle ore 11.00 sul Suzanne Lenglen: ad aprire il programma di giornata sarà il match tra l’australiano de Minaur e il belga Blockx, a seguire si giocherà il confronto tra la kazaka Rybakina e l’ucraina Starodubtseva, quindi ci sarà spazio per la nostra portacolori. 🔗 Leggi su Oasport.it

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