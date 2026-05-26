Roland Garros 2026 oggi Sinner in campo | contro chi gioca orario e dove vedere il match

Notizia in breve

Oggi, a Parigi, Jannik Sinner debutta al Roland Garros 2026, affrontando un avversario ancora da annunciare. Il match si svolge nel primo turno del torneo e sarà visibile in diretta streaming e su alcune reti televisive. Sinner cerca di iniziare al meglio questa edizione, che rappresenta uno dei pochi grandi titoli ancora mancanti nella sua carriera. L’incontro si terrà nel primo pomeriggio, nel rispetto degli orari ufficiali del torneo.