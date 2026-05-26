Roland Garros 2026 oggi Sinner in campo | contro chi gioca orario e dove vedere il match
Oggi, a Parigi, Jannik Sinner debutta al Roland Garros 2026, affrontando un avversario ancora da annunciare. Il match si svolge nel primo turno del torneo e sarà visibile in diretta streaming e su alcune reti televisive. Sinner cerca di iniziare al meglio questa edizione, che rappresenta uno dei pochi grandi titoli ancora mancanti nella sua carriera. L’incontro si terrà nel primo pomeriggio, nel rispetto degli orari ufficiali del torneo.
Parigi si prepara ad abbracciare ancora una volta Jannik Sinner. Il numero uno del mondo debutta oggi al Roland Garros 2026, dando ufficialmente il via alla sua nuova “missione Parigi”, l’unico grande obiettivo che ancora manca nella sua straordinaria collezione di trofei. L’altoatesino scenderà in campo nella sessione serale sul centrale Philippe Chatrier, non prima delle 20.15, contro il francese Clement Tabur, attuale numero 165 del ranking Atp e sostenuto dal pubblico di casa. Sinner arriva a Porte d’Auteuil nel momento forse più dominante della sua carriera. Il tennista azzurro si presenta infatti a Parigi forte di cinque Masters 1000... 🔗 Leggi su Lapresse.it
ROLAND GARROS 2026: A CHE ORA GIOCA SINNER CONTRO TABUR E DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV
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