Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tre persone sospettate di aver appiccato l’incendio che ha danneggiato diverse auto nel parcheggio di una società di autonoleggio a Palermo. Il proprietario dell’azienda ha dichiarato di non lasciarsi intimidire e ha riferito che le immagini sono al centro delle indagini. L’incendio si è verificato nella notte e sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le immagini della videosorveglianza al centro delle indagini. Tommaso Dragotto, fondatore e proprietario della Sicily by Car, ha raccontato quanto accaduto nella notte dopo l’incendio che ha coinvolto diverse auto nel parcheggio dell’azienda a Palermo. Secondo quanto riferito dall’imprenditore, le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza mostrerebbero chiaramente tre giovani mentre scavalcano una recinzione, cospargono di benzina le vetture e appiccano il fuoco prima di fuggire. L’azione sarebbe stata compiuta in pochissimi minuti. “Non mi piego a nessuna intimidazione”. Dragotto ha dichiarato di non avere intenzione di lasciarsi intimidire dall’episodio: “Non mi piego e nessuno è mai venuto a chiedermi nulla”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Rogo alla Sicily by Car, Dragotto: “Le telecamere hanno ripreso tre attentatori, non mi lascio intimidire”

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