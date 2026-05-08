Pamela Genini le telecamere hanno ripreso Dolci numerose volte alla tomba prima della scoperta della profanazione

Le telecamere hanno ripreso Francesco Dolci in diverse occasioni mentre si avvicinava alla tomba di Pamela Genini, soprattutto nei giorni prima della scoperta della profanazione. Secondo le immagini, l’uomo avrebbe frequentato più spesso la zona rispetto al passato, con diverse visite documentate nelle ore precedenti. La presenza di queste immagini si inserisce nelle indagini in corso sul caso.

Francesco Dolci avrebbe visitato la tomba di Pamela Genini con frequenza maggiore rispetto al solito proprio nei giorni precedenti alla scoperta della profanazione. Il 41enne, unico indagato nell'inchiesta della Procura di Bergamo, sarebbe stato ripreso dalle telecamere tastare i punti in cui sono stati poi emersi i segni della manomissione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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