Notti horror al Rouge et Noir | il cult Scream torna al cinema
Nella serata di mercoledì 13 maggio alle 21:30, il cinema Rouge et Noir proietta il film “Scream”, diretto da Wes Craven. Si tratta di un evento speciale che celebra i 30 anni dall’uscita del film nelle sale. La proiezione rientra nella programmazione del locale, dedicata ai classici del genere horror. L’appuntamento è aperto a tutti gli appassionati di cinema e di film cult.
Mercoledì 13 maggio alle 21:30 al Rouge et Noir arriva il cult “Scream”, di Wes Craven, in occasione dei 30 anni dall’uscita del film in sala. Un serial killer terrorizza gli abitanti di una cittadina della California. Un poliziotto e una giornalista televisiva, che non nasconde il proprio.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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