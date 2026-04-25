Gli anni Settanta sono stati un periodo di grande fermento nel cinema, caratterizzato dalla coesistenza e dalla contaminazione di generi diversi. Tra le produzioni di quegli anni ci sono film che sono entrati nella storia, come il celebre film erotico e il musical che ha raggiunto uno status di culto. Questi titoli sono ancora oggi ricordati e discussi, testimoniando la varietà e l’audacia delle scelte artistiche di quel decennio.

G li anni ’70 hanno rappresentato una stagione irripetibile per il cinema, un periodo in cui hanno convissuto e si sono contaminati generi diversi che hanno dato vita a film oggi considerati cult. Dai polizieschi iperrealisti come Il braccio violento della legge a titoli erotici e trasgressivi come Ultimo tango a Parigi. Dai musical come The Rocky Horror Picture Show al cinema della paranoia come La conversazione. Fino all’invenzione dei blockbuster moderni con Lo Squalo e Guerre stellari. Un decennio dove i grandi autori hanno sperimentato, spesso dividendo critica e pubblico. Ecco i film più belli e significativ i dell’epoca. Il “Rocky Horror Picture Show”, cult intramontabile, compie 50 anni X Leggi anche › Maria Schneider e “Ultimo tango a Parigi”.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da "Ultimo tango a Parigi" all'immortale musical "The Rocky Horror Picture Show"

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