Rock e tecnologia a Pieve di Cento | la mostra interattiva dei miti

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La mostra fotografica interattiva Pictures of You porta il rock a Pieve di CentoPictures of You, la mostra fotografica interattiva di Henry Ruggeri, arriva a Pieve di Cento dal 21 maggio al 26 luglio con eventi, tecnologia e musica iconica. megamodo.com

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