Pictures of you | la mostra fotografica interattiva arriva a Pieve di Cento

Da bolognatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fino al 26 luglio la mostra fotografica interattiva Pictures of You, un progetto di Henry Ruggeri E Di Rebel House e con la collaborazione di Chiara Buratti, è a Pieve di Cento (Bologna).La mostra, allestita presso la BibliotecaPinacoteca "Le Scuole" (Via Marco Rizzoli, 46), raccoglie oltre 40. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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