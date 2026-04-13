Aste rock | perché le chitarre dei miti valgono milioni di dollari

Negli ultimi tempi, le aste internazionali hanno registrato vendite record per strumenti musicali considerati simboli della cultura rock. Chitarre appartenute a musicisti leggendari sono state vendute per somme che superano i milioni di dollari, confermando il valore elevato di questi oggetti nel mercato delle collezioni. Le transazioni si sono svolte presso case d’asta di rilievo, attirando l’attenzione di appassionati e investitori di tutto il mondo.

Il mercato delle aste internazionali ha recentemente sancito il valore monumentale di alcuni strumenti musicali iconici, trasformando oggetti legati alla musica in beni da collezione da milioni di dollari. Tra i pezzi più rilevanti emersi dalle recenti transazioni figurano la Black Strat di Gilmour, venduta per 14,5 milioni di dollari a New York lo scorso marzo, e la Tiger di Garcia, valutata 10 milioni di dollari, evidenziando come il prezzo finale sia indissolubilmente legato alla storia vissuta tra le mani dei musicisti. L’evoluzione materica tra instabilità sonora e semplicità domestica. La Black Strat utilizzata da Gilmour rappresenta un caso studio unico di mutamento costante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aste rock: perché le chitarre dei miti valgono milioni di dollari Leggi anche: Le chitarre più costose della storia del rock (e perché valgono così tanto) Leggi anche: Miles Kane torna in Italia: due date a febbraio tra rock psichedelico e chitarre