Rocco Casalino ha ottenuto 246 voti alle elezioni a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Nonostante il risultato, ha dichiarato di non considerarlo un fallimento e di essere ora candidabile. La sua candidatura nel paese di 18 mila abitanti ha attirato attenzione, ma i voti raccolti non sono stati sufficienti per superare le aspettative. Casalino si è mostrato soddisfatto, sottolineando di non considerare la sua campagna un flop.

Rocco Casalino non ci sta. I 246 voti raccolti a Ceglie Messapica, il suo paese da 18 mila abitanti in provincia di Brindisi, non sono un inciampo. Al contrario, per l’ex spin doctor di Giuseppe Conte rappresentano un piccolo trampolino politico. O almeno così lui li racconta in un’intervista a Repubblica: "Sono stato il terzo più suffragato del campo largo. Sopra di me, ci sono un consigliere regionale e una consigliera comunale che cinque anni fa si candidò sindaca, prendendo mille voti. Avrei firmato per un risultato così. Mi aspettavo poche decine di voti". È questa la linea difensiva scelta da Casalino, che prova a ribaltare la narrazione del “flop” e a intestarsi il risultato come una prova superata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rocco Casalino si consola con 246 voti: “Nessun flop: ora sono candidabile”

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