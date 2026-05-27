Rocco Casalino festeggia i 246 voti presi a Ceglie Messapica

A Ceglie Messapica, Rocco Casalino ha ottenuto 246 voti. È stato il terzo candidato più votato nel suo schieramento. Solo due altri candidati hanno ricevuto più preferenze: un consigliere regionale e una consigliera comunale. La candidata alla sindacatura, cinque anni fa, aveva raccolto mille voti. I risultati sono stati ufficializzati dopo lo scrutinio delle schede elettorali.

«Sono stato il terzo più suffragato del campo largo. Sopra di me, ci sono un consigliere regionale e una consigliera comunale che cinque anni fa si candidò sindaca, prendendo mille voti. Avrei firmato per un risultato così. Mi aspettavo poche decine di voti». Lo ha detto Rocco Casalino, spin doctor di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, in un’intervista a Repubblica celebra i 246 voti ottenuti nel suo paese di 18mila abitanti, Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Per lui non sono un “flop”. Con Conte, dice, «ci siamo sentiti per messaggio: si è complimentato». M5s primo partito. «Il Movimento 5 stelle che di solito alle comunali va male, è stato il primo partito con quasi l’11 per cento. 🔗 Leggi su Open.online

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