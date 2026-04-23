Rocco Casalino, ex portavoce di un ex presidente del Consiglio, ha annunciato la propria candidatura alle elezioni comunali di Ceglie Messapica, città in provincia di Brindisi. La sua intenzione è quella di entrare nel Consiglio comunale della sua città natale. La campagna elettorale si svolgerà nelle prossime settimane, con Casalino che cerca di riavvicinarsi alla scena politica locale.

Rocco Casalino tenta il rientro in politica, anche se non esattamente dalla porta principale. L’ ex portavoce di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi si è infatti candidato al Consiglio comunale di Ceglie Messapica (Brindisi), la sua città d’origine. Alle Amministrative che si terranno il 24 e il 25 maggio Casalino correrà in una lista del centrosinistra a sostegno della sindaca uscente Agata Scarafilo, che comprenderà rappresentanti del Movimento 5 stelle e della società civile. Giuseppe Conte e Rocco Casalino (Imagoeconomica). ROCCO CASALINO M5S Casalino: «Momento storico in cui non si può restare neutrali né sottrarsi». «Sono convinto che questo sia un momento storico in cui non si può restare neutrali né sottrarsi: bisogna scegliere se limitarsi a osservare la crescita di queste destre o lavorare per indebolirle.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Rocco Casalino si candida come consigliere comunale a Ceglie Messapica

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