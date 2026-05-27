A Ceglie Messapica, Rocco Casalino ha ottenuto 246 voti. Giuseppe Conte gli ha inviato un messaggio di congratulazioni, anche se i voti raccolti non sono stati sufficienti per raggiungere un risultato decisivo. La notizia ha suscitato una reazione da parte dello zio di Casalino.

Rocco Casalino ha corso per la poltrona di consigliere comunale a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, ma i 246 voti ottenuti non sono bastati a essere eletto. Il portavoce di Giuseppe Conte ai tempi di Palazzo Chigi ha comunque ricevuto i complimenti dal leader del M5S mentre uno zio è rimasto stupito del risultato. Rocco Casalino e la mancata elezione a Ceglie Messapica Il messaggio di Conte e la reazione dello zio Il futuro nella politica nazionale Rocco Casalino e la mancata elezione a Ceglie Messapica In un’intervista a La Repubblica, Rocco Casalino ha dichiarato di essere “soddisfattissimo” dei 246 voti ottenuti alle elezioni comunali a Ceglie Messapica dal momento che si aspettava poche decine di preferenze. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rocco Casalino e i 246 voti presi Ceglie Messapica, il messaggio di Conte e la reazione dello zio

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