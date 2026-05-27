Durante una giornata di studi dedicata a Dietrich von Hildebrand, Rocco Buttiglione ha commentato che il mondo dice ai giovani che l’amore vero non esiste, definendo questa affermazione come una crisi. Ha parlato di amore, libertà e passioni, sottolineando che la società liquida si ricostruisce quando due persone imparano a dire “noi”.

Secondo Joseph Ratzinger, quello del filosofo Dietrich von Hildebrand (1889-1977) sarebbe diventato «il nome più eminente per la storia intellettuale della Chiesa cattolica del XX secolo». In occasione della Giornata di studio della Cattedra Hildebrand per il Personalismo Cristiano Amore e comunione nel pensiero di Dietrich von Hildebrand, tenutasi presso il Pontificio Ateneo Regina Apostolorum di Roma, La Verità ha intervistato il professor Rocco Buttiglione, tra i principali interpreti contemporanei del personalismo cristiano e del pensiero di Karol Wojtyla. Professor Buttiglione, il documento vaticano del 2005 Una caro ha riportato al centro del dibattito ecclesiale e culturale il tema dell’amore coniugale come comunione personale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Rocco Buttiglione: «Il mondo dice ai giovani che l’amore vero non esiste. È questa la crisi»

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