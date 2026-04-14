Assolto Profili il medico 90enne accusato di aver avvelenato la moglie | Allora è vero che la giustizia esiste

Vincenzo Profili, 90 anni, medico di Fabriano, è stato assolto dall’accusa di aver avvelenato la moglie, un’81enne. La sentenza è stata emessa oggi, dopo un processo durato diverse settimane. Le accuse nei confronti del medico erano state formulate sulla base di sospetti legati alla morte della donna. Al termine della lettura del verdetto, Profili ha commentato con una domanda retorica sulla presenza della giustizia.

Ancona, 14 aprile 2026 – “Allora è vero che esiste la giustizia?”. Sono le prime parole pronunciate da Vincenzo Profili, 90 anni, medico di Fabriano, subito dopo aver ascoltato la sentenza che oggi lo ha assolto dall’accusa di aver ucciso la moglie Daniela Chiorri, 81 anni. Poi, commosso, ha ricordato la donna scomparsa il 24 maggio 2023: “Siamo stati 60 anni insieme, Daniela è stata la cosa più bella della vita”. Per la Corte di Assise di Ancona “il fatto non sussiste”. https:www.ilrestodelcarlino.itanconacronacasospettato-di-aver-avvelenato-la-c58726be La Procura aveva chiesto 16 anni. La sentenza è arrivata poco prima delle 13 al tribunale dorico, pronunciata dal presidente della Corte, il giudice Roberto Evangelisti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Assolto Profili, il medico 90enne accusato di aver avvelenato la moglie: “Allora è vero che la giustizia esiste” Leggi anche: "Il fatto non sussiste", assolto il medico Vincenzo Profili: era imputato per l'omicidio della moglie Daniela Chiorri | VIDEO Leggi anche: Processo al via per il 90enne Profili, figlio del partigiano Engles: «Ha ucciso la moglie avvelenandola». Tra i testimoni citata pure la sindaca