Rocco Buttiglione al ’FeFant’ 2026 | Più fantasia oltre i nostri ruoli Solo rischiando la vita è feconda

Da domani fino a sabato in piazza municipale prende il via il Festival della fantasia. La VI edizione avrà come tema ’ Fantasia e verità: continua ri-creazione ’. Che rapporto c’è tra fantasia e verità? "L’uomo – risponde Rocco Buttiglione, già ministro ed europarlamentare, ospite al Fe.Fant – entra nel mondo con un grande desiderio di felicità e di amore. Nel cammino della vita, questo desiderio si declina in molti modi: ci innamoriamo delle persone ma anche di tante cose, di un’impresa, di un’idea, di una storia. Questo dinamica, però, richiede impegno: come può vivere un amore nel tempo se non diventa lavoro? È questo lavoro che tiene in piedi una famiglia o una società; per questo assumiamo dei ruoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rocco Buttiglione al ’Fe.Fant’ 2026: "Più fantasia, oltre i nostri ruoli. Solo rischiando, la vita è feconda"

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Si parla di: Rocco Buttiglione al ’Fe.Fant’ 2026: Più fantasia, oltre i nostri ruoli. Solo rischiando, la vita è feconda.

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