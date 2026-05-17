Al Festival di Cannes 2026, la serata più attesa ha visto il ritorno di molte star sul tappeto rosso. Tra le presenze più discusse ci sono Carla Bruni, Bella Hadid, Cate Blanchett, Julianne Moore, Tina Kunakey e Colman Domingo. Sono stati mostrati diversi look eleganti e ricercati, scelti per l’occasione. La serata ha attirato l’attenzione di pubblico e media, che hanno commentato principalmente le scelte di stile e l’impatto visivo delle star presenti.

Carla Bruni, Bella Hadid, Cate Blanchett, Julianne Moore, Tina Kunakey, Colman Domingo: se volete gustarvi un po' di stile sulla Croisette, la sera giusta è questa, la sesta di un Festival che oggi fa l'upgrade di fashion +++dropcap Finalmente domenica!, per citare uno a cui il cinema francese deve moltissimo. Il Festival di Cannes 2026 entra sempre più nel vivo e ci regala una delle sue serate più frizzanti, sorprendenti e appaganti: mai così tanto glamour si era visto sul red carpet in questa edizione della kermesse cinematografica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026, la serata più glamorous è tutto merito del grande ritorno di Chiara Ferragni? Sì, ma non solo: ecco tutti i look e i nostri voti

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Festival di Cannes 2026, la prima notte è couture: i look più belli sul red carpet dapertura

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