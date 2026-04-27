A Casoria, la comunità esprime gratitudine nei confronti di un uomo di 44 anni proveniente dal Burkina Faso, che la settimana scorsa ha impedito una rapina di uno scooter nel parcheggio di un supermercato situato in via Padula, vicino alla circumvallazione esterna. L’episodio ha suscitato attenzione per il gesto di coraggio, che ha messo a rischio la propria sicurezza. La vicenda è stata riportata dai media locali, che hanno sottolineato la determinazione dell’uomo.

Casoria ringrazia Adam, il 44enne del Burkina Faso che l’altra settimana ha coraggiosamente sventato la rapina di uno scooter nel parcheggio del supermercato Dodecà in via Padula, a pochi passi dalla circumvallazione esterna. Questa mattina, nel corso del consiglio comunale, il sindaco Raffaele Bene ha consegnato all’uomo un attestato di ringraziamento sottoscritto da primo cittadino e presidente del consiglio a nome della città. Adam non ha nascosto la sua commozione nel corso della cerimonia di consegna. Il 44enne ha rischiato la vita pochi giorni fa. Impiegato regolarmente presso il supermercato, ha notato due loschi figuri che stavano manomettendo lo scooter di un altro dipendente parcheggiato all'esterno dell'attività commerciale.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Sventa rapina di uno scooter rischiando la vita, Casoria ringrazia Adam

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