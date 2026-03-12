Rinviata a data da destinarsi l' apertura di Rocca delle Caminate

L'apertura di Rocca delle Caminate prevista per sabato 14 marzo è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, in cui si spiega che alcune aree del parco presentano condizioni di sicurezza non ottimali. Per motivi di prevenzione, si è deciso di posticipare l'apertura fino a quando le verifiche non avranno confermato la piena sicurezza degli spazi.

Rispetto a quanto comunicato mercoledì, viene illustrato in una nota, "sono stati riscontrati alcuni spazi del parco interessati da condizioni di sicurezza non ottimali: per questo motivo in via del tutto precauzionale, a tutela dei visitatori è stata rimandata l'apertura a data da destinarsi, ovvero a quando verranno effettuati i lavori di manutenzione per ripristinare le condizioni ottimali di sicurezza".