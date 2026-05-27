Robot umanoidi operano turni completi senza interruzioni | durante la maratona in diretta smistati autonomamente 249.560 pacchi – IL VIDEO

Un video mostra robot umanoidi che lavorano senza pause per un turno completo, smistando autonomamente oltre 249.000 pacchi. La società statunitense ha reso pubblico il filmato durante una maratona in diretta, evidenziando come i robot mantengano prestazioni paragonabili a quelle di un operatore umano. I robot sono stati in grado di operare per otto ore di fila, senza interruzioni o pause, gestendo il processo di smistamento in modo completamente autonomo.

Lavorare per otto ore senza interruzione né pause. La società statunitense Figure AI ha diffuso un video in cui i propri robot umanoidi operano in piena autonomia per l'intera durata di un turno lavorativo, raggiungendo prestazioni ritenute paragonabili a quelle di un operatore umano. Nelle immagini trasmesse, il modello F.03 viene mostrato mentre gestisce lo smistamento dei pacchi senza alcun intervento diretto da parte del personale. Durante la maratona operativa, il robot umanoide ha smistato autonomamente 249.560 pacchi. È quanto emerge dai dati diffusi dalla società. “Abbiamo appena concluso quella che era iniziata come una sfida di 8 ore ed è durata 200 ore senza fallire", ha dichiarato l'azienda Figure AI con un comunicato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Cina, robot umanoidi corrono la mezza maratona di Pechino

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