A Shenzhen si tiene la fiera FAIRplus, dove vengono presentati robot umanoidi dotati di hardware standardizzato e costi ridotti. La manifestazione mette in mostra modelli che puntano principalmente sul software, con l’obiettivo di conquistare una fetta del mercato internazionale. Le aziende partecipanti si concentrano sulla tecnologia digitale e sull’ottimizzazione dei programmi, lasciando in secondo piano le componenti hardware più avanzate.

? Cosa sapere A Shenzhen la fiera FAIRplus espone umanoidi con hardware standardizzato e costi contenuti.. La strategia cinese punta sul software e sull'intelligenza artificiale per dominare il mercato.. A Shenzhen, il centro nevralgico della robotica globale, la fiera FAIRplus espone oggi un di umanoidi dove l’hardware è diventato una commodity replicabile a costi contenuti grazie alla supply chain del Guangdong e dello Zhejiang. L’evento annuale presso il Shenzhen World Exhibition and Convention Center non è solo una vetrina di prodotti, ma il termometro della maturità industriale cinese. Camminando tra gli stand, emerge una realtà tecnica precisa: i corpi dei robot mostrano una convergenza quasi totale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Robot umanoidi: la Cina punta tutto sul software per dominare il mercato

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