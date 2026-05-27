Un giocatore ha raggiunto un accordo verbale con il Tottenham, lasciando la Juventus fuori dalla corsa per il suo acquisto a parametro zero. La trattativa sembra ormai definitiva, con il club inglese che si aggiudica il trasferimento. La Juventus non potrà più competere per il giocatore in questa sessione di mercato, segnando la fine di un possibile colpo importante. La scelta del giocatore è stata ufficializzata, mentre i dettagli dell’accordo non sono ancora stati comunicati.

di Andrea Bargione Robertson dice sì al Tottenham: accordo verbale totale e Juventus che vede sfumare il primo grande obiettivo estivo. La Serie A si è appena conclusa e il mercato sta per entrare nel vivo, ma uno dei primi obiettivi della Juventus sfuma immediatamente. Come riportato da Fabrizio Romano, Andy Robertson ha raggiunto un accordo verbale totale con il Tottenham: le firme sono attese nei prossimi giorni, poi arriverà l’annuncio ufficiale. La Juve aveva provato a inserirsi con una proposta diretta, ma il terzino scozzese aveva già un’intesa con gli Spurs e stava solo aspettando la certezza della permanenza in Premier League. Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic avvistato a Londra, l’Inter pensa a Bremer Il classe ’94 approderà a Londra a parametro zero, dopo la scadenza del contratto con il Liverpool. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Robertson sceglie il Tottenham: Juventus tagliata fuori dal colpo a parametro zero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

2018 Tottenham-Juventus 1-2 ...LA RIMONTA

Notizie e thread social correlati

Robertson, la Juventus ci crede: contatti continui. Ecco le alternative se sceglie il TottenhamLa Juventus continua a seguire con interesse Robertson, il terzino del Liverpool che non ha rinnovato il contratto.

Leggi anche: La Juventus punta Andrew Robertson a parametro zero: scatta la sfida di mercato con il Tottenham per il terzino del Liverpool

Temi più discussi: Robertson-Juve, Romano aggiorna sull'ultima mossa dei Bianconeri: Dialoghi aperti con gli agenti; Senesi sceglie il Tottenham: sfuma la pista Juventus per il difensore argentino; Calciomercato Juve, Spalletti vuole esperienza: assalto a Robertson e nuovo tentativo per Alisson.

Plettenberg su Robertson: Accordo trovato con il TottenhamAnche il giornalista Florian Plettenberg ha dichiarato che Andrew Robertson andrà al Tottenham, quest'ultimo ha prevalso su Juventus e Fenerbahce ... tuttojuve.com

Robertson, la Juventus ci crede: contatti continui. Ecco le alternative se sceglie il TottenhamRobertson, la Juventus ci crede per il terzino che non ha rinnovato col Liverpool: contatti continui. Ecco le alternative se sceglie il Tottenham Potrebbe essere tardi, ma la Juventus non vuole smette ... msn.com