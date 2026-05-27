Roberto Cammarelle e il presidente della Federboxe a Ripa Teatina per il Festival del Mito Sportivo

Notizia in breve

Il 27 maggio alle 11 si terrà a Ripa Teatina l’incontro “Lo Sport e la Costituzione Italiana” con Roberto Cammarelle, campione olimpico di boxe, e il presidente della Federazione Pugilistica Italiana. L’evento si svolgerà nella sala polivalente comunale e sarà dedicato al rapporto tra sport e principi costituzionali. La partecipazione è aperta al pubblico.